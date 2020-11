Velberts digitales Schaufenster geht an den Start

Die Plattform „Digitales Schaufenster“ ist ab sofort online. Gut 50 Velberter Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister präsentieren dort digital ihr Angebot. Das Stadtmarketing Velbert und die Velbert Marketing GmbH rufen unter dem Motto „digitale Präsenz schafft lokale Frequenz“ alle weiteren Akteure auf, sich ebenfalls auf der kostenfreien Plattform www.schaufenster.velbert.de zu registrieren.

Jeder der drei Stadtbezirke hat seinen ganz eigenen Charme. Zahlreiche Fachgeschäfte, gastronomische Highlights und attraktive Freizeitangebote in Velbert-Mitte, -Neviges und -Langenberg warten nur darauf entdeckt zu werden. Mit dem Projekt Digitales Schaufenster setzen das Stadtmarketing Velbert und die Velbert Marketing GmbH genau hier an und wollen die Angebote der lokalen Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister auf einer zentralen Plattform bündeln und online sichtbar machen. Ziel ist es, durch eine größere digitale Präsenz der Angebote im Internet die Frequenz für die Akteursgruppen in der Innenstadt sowie im gesamten Stadtgebiet von Velbert zu erhöhen.

50 Einträge schon online

„Mit den ersten 50 Einträgen sind wir ab sofort online. Zukünftig möchten wir natürlich das komplette Leistungsspektrum unserer Velberter Akteure präsentieren und freuen uns über jeden neuen Teilnehmenden, der das Digitale Schaufenster mit Leben füllt und somit das umfassende Angebot in Velbert transparent macht“, so Olaf Knauer, Abteilungsleiter Stadtmarketing. „Die Plattform soll weiter wachsen“, ruft Knauer Interessenten zum Mitmachen auf. „Für Velberter Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister ist das Angebot kostenfrei.“ Ansprechpartner Claudiu Heidrich (Telefon: 02051/26-2190, E-Mail: claudiu.heidrich@velbert.de) unterstützt gerne bei der Erstellung des eigenen Eintrags und steht mit Rat und Tat zur Seite.

Persönliche Ansprache an den Kunden

Neben Informationen zur individuellen Produkt- und Angebotspalette, den Öffnungszeiten und besonderen Serviceangeboten verschaffen attraktive Bilder und die persönliche Ansprache den Kunden einen Einblick in die Betriebe und ihre Angebote und machen so Lust auf einen Bummel durch die Innenstadt, den lokalen Einkauf oder einen entspannten Restaurantbesuch. Dabei kann gezielt zum Beispiel nach Branchen und Stadtbezirken sowie Abhol- und Lieferservices gefiltert werden.

Das Projekt Digitales Schaufenster soll in Zukunft weiter gedacht und entwickelt werden. Denkbar wäre zum Beispiel die Integration eines digitalen Stadt-Gutscheins als Ausbaustufe und weiteres Modul.