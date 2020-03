Velberterin tot im Baldeneysee gefunden

Die 56-jährige war seit Freitagabend von ihren Angehörigen vermisst worden. Sie hatte ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen.

Die Identität der zunächst unbekannten Toten, die am Wochenende im Baldeneysee entdeckt wurde, ist geklärt: Es handelt sich um eine 56 Jahre alte vermisste Frau aus Velbert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach wie vor gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen, so die Behörde. Eine Wassersportlerin hatte die Wasserleiche am Samstag am Hardenbergufer in Höhe der Harnscheidts Höfe in Essen im Wasser gefunden.

Die 56-jährige Velberterin wurde von Angehörigen seit dem Freitagabend vermisst, weil sie ihre Wohnung gegen 18 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und auch bis zum Mittag des Folgetags nicht wieder zurückgekehrt war. Nach Vermisstenmeldung bei der Velberter Polizei wurde nach der Frau gesucht, neben starken polizeilichen Einsatzkräften war auch ein Spürhund beteiligt, für den aber am zentralen Busbahnhof (ZOB) in Velbert die verfolgte Spur endete. Ermittlungen am Arbeitsplatz, sowie bei Verwandten, Freunden und Bekannten der Gesuchten, führten nicht zum Erfolg. Erst der Leichenfund im Baldeneysee in Essen führte dann der neuen Spur.