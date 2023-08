Velberterin mit altem Trick hinters Licht geführt

Velbert. Eine 86-jährige Velberterin ist am Wochenende Opfer von Betrügern geworden. Welche alte Masche die Täter für ihre kriminelle Handlung nutzten.

Eine 86-jährige Velberterin ist am Freitagabend, 18. August, durch einen Trickbetrug in ihrer Wohnung um hochwertigen Schmuck und Bargeld erleichtert worden. Die Polizei ermittelt.

Velberterin wurde in ihrer Wohnung abgelenkt

Gegen 17.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 86-jährigen Velberterin. Eine junge Frau verschaffte sich unter dem Vorwand, einen Zettel für die Nachbarn schreiben zu wollen, Zutritt zu der Wohnung. Während sie mit der hilfsbereiten Seniorin in die Küche ging, betraten eine weitere unbekannte Frau und ein Mann die Wohnung.

Was alles gestohlen wurde

Als die Personen die Wohnung wieder verließen, bemerkte die 86-Jährige, dass hochwertiger Schmuck sowie Bargeld aus dem Schlafzimmer entwendeten wurden und alarmierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen nicht gefunden werden.

Die Frau, die die Seniorin abgelenkt hat, soll circa 30 Jahre alt und ungefähr160 cm groß sein. Sie hat lange blonde Haare und trug zur Tatzeit einen weißen Rock.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Die Beamtinnen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der in Ihre Wohnung will.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert