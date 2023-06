Velberter wurde offenbar absichtlich angefahren

Velbert. In der Nacht zu Freitag ist ein Velberter von einem Auto angefahren worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unfall absichtlich geschah.

Ein 26-jähriger Velberter ist in der Nacht zu Freitag (16. Juni) von einem schwarzen Fahrzeug angefahren worden.

Glücklicherweise wurde der Mann hierbei nur leicht verletzt – allerdings flüchtete der Autofahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Velberter zu kümmern. Dies berichtet die Polizei.

Unfallfahrer flüchtet von Velberter Unfallstelle

Nach eigenen Angaben war der 26-Jährige gegen 0 Uhr mit seinem Auto recht langsam über die Heidestraße in Richtung Bartelskamp gefahren. Hierbei sei der Velberter von einem jungen Mann in einem schwarzen Elektro-Auto mit Wuppertaler Kennzeichen rechts überholt worden, augenscheinlich, weil der Velberter ihm nicht schnell genug gefahren war. Bei dem Überholmanöver sei der junge Mann in dem schwarzen Auto über eine rote Ampel gefahren.

Von hinten angefahren

Kurz darauf habe der 26-Jährige sein Auto an der Straße Bartelskamp abgestellt und zu Fuß verlassen. Als er am Fahrbahnrand weiterging, sei von hinten seitlich von einem Auto angefahren worden, wodurch der Mann zur Seite gestoßen und leicht verletzt wurde. Als der Velberter sich umschaute, sah er, dass es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um den gleichen handelte, der ihm bereits zuvor an der Ampel an der Heidestraße überholt hatte. Der Fahrer wendete sein Auto und flüchtete damit in Richtung Honigloch.

Größeres E-Auto

Der Velberter alarmierte daraufhin die Polizei, die den dunklen Wagen, bei dem es sich um ein größeres Modell handelte („Familienauto“), jedoch nicht mehr antreffen konnte. Zu dem Fahrer liegt die folgende Personenbeschreibung vor: Etwa 18 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, trug eine große Uhr am linken Handgelenk.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausschließen, dass der 26-jährige Velberter von dem noch unbekannten Autofahrer absichtlich angefahren wurde und hat daher entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

