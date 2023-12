Velberter Wunschbaum: 190 Geschenke auf dem Weg zu Kindern

Die Geschenke wurden an die sozialen Träger übergeben, die sie an bedürftige Familien verteilen.

Velbert. Bereits zum 19. Mal konnten im Velberter Rathausfoyer Wunschsterne vom Weihnachtsbaum gepflückt werden. Jetzt werden die Präsente übergeben

In der Adventszeit schmückte ein Weihnachtsbaum voller Sterne das Foyer des Velberter Rathauses. Jeder Stern stand für den Wunsch eines Kindes, dessen Eltern nicht so viel Geld haben. Bürger konnten die Sterne abpflücken und die Geschenke besorgen. Durch die Vorsitzende des Vereins für Velberter Kinder, Elke Grünendahl, - der Verein organisiert die Aktion - wurde wieder zahlreiche Geschenke der Wunschbaum-Aktion überreicht. Die Stadt Velbert ist bereits zum 19. Mal Teil der Aktion.

Velberter Verein übergab die Geschenke

Der Verein konnte in diesem Jahr mehr als 190 bunt verpackte Geschenke, die für jeweils einen Weihnachtswunsch eines Velberter Kindes standen, an den SKFM Velbert/Heiligenhaus, die AWO, die Bergische Diakonie sowie den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales der Stadt Velbert übergeben. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Die Geschenke werden von den sozialen Trägern nun in die Familien gebracht“, berichtet Elke Grünendahl.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert