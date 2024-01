Velberter wollen Energiewende vor Ort in Gang bringen

Die Bürger-Energie-Genossenschaft sucht Dachgeber, die große Flächen zur Verfügung stellen können. Dafür bieten sich zum Beispiel öffentliche Gebäude wie das Nizzabad in Velbert-Langenberg an. Natürlich wird zunächst geprüft, ob die Installation einer Photovoltaikanlage auf so einem Dach überhaupt möglich ist.