Velberter verursacht schweren Verkehrsunfall in Ratingen

Ratingen. Velberter nahm in Ratingen einem anderen Autofahrer die Vorfahrt. Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt, davon eine Frau schwer.

Ein Velberter hat am Sonntag an der Mülheimer Straße in Ratingen einen schweren Unfall verursacht, bei dem seine Ehefrau stark verletzt wurde. Der 62-Jährige wollte gegen 17.30 Uhr von einem Waldweg auf der Höhe der Straße „Fahrenkothen“ auf die Mülheimer Straße abbiegen. Dabei nahm er einem 52-jährigen Ratinger, der in die Richtung Ratingen-Zentrum unterwegs war, die Vorfahrt. Die beiden Wagen prallten gegeneinander und wurden dabei total beschädigt.

Notarzt war unterwegs

Der leitende Notarzt war schnell vor Ort, da er zum Zeitpunkt des Unfalls selbst auf der Mülheimer Straße unterwegs war. Die leichtverletzten Fahrer und die Beifahrerin des Velberters konnten so umgehend in Kliniken in Duisburg und Velbert gebracht werden. Während die beiden Männer ambulant behandelt werden konnten, musste die 55-jährige Beifahrerin stationär aufgenommen werden. Die Höhe des Sachschadens liegt vermutlich im fünfstelligen Bereich.

