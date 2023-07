Velberter Verein ist seit fast 30 Jahren für Kinder da

Foto: Hilfe für Kinder in Velbert

Velbert. Der Verein „Hilfe für Kinder Velbert“ hilft in Krisen oder bei Problemen auch Eltern. Möglich gemacht hat all das eine kleine Blockflöte.

Kindern, Jugendlichen und Eltern bei Problemen professionelle Hilfe bieten – ohne Zuweisungsschein, ohne Bürokratie, ohne Wartezeit: Das war und ist Ziel des Vereins „Hilfe für Kinder Velbert“, den Dr. Hannelore Aretz vor 28 Jahren gründete.

Die Frage, an wen sich Heranwachsende bei Missbrauch, Gewalt oder bedrohlichen familiären Krisensituationen wenden können, trieb die Dermatologin damals um. „In Velbert gab und gibt es keinen Kinderschutzbund. Ich wollte eine Anlaufstelle schaffen“, sagt Aretz. Gesagt – getan. Die Mutter von drei Töchtern brachte das Kinderbuch „Die kleine Blockflöte“ heraus und verkaufte dieses: Stolze 150.000 D-Mark konnten so eingenommen werden, weitere 30.000 Mark gab es von der Alfred-Herrhausen-Stiftung.

1996 wurde eine Kriseninterventionsstation in Velbert eingerichtet

Das Geld wurde für die Gründung des Vereins genutzt. Gemeinsam mit Dr. Erdmuth Schubert, ehemaliger Chefarzt der Kinderklinik in Velbert, richtete Aretz 1996 eine Kriseninterventionsstation im Klinikum Niederberg ein. „Diese Einrichtung bot Schutz und Hilfe in Krisen- und Notsituationen sowie frühe Hilfen und Unterstützung in Familien mit psychisch kranken und seelisch belasteten Eltern“, erklärt sie.

2009 wurde die stationäre Einrichtung dann in eine ambulante Diagnose und Therapieeinrichtung umgewandelt. Ein großer Einschnitt war die Kündigung der Räume an der Robert-Koch-Straße und der damit verbundene Umzug, wodurch sich viele Strukturen und Abläufe veränder haben.

Wer den Verein kontaktiert, bekommt auf Wunsch zeitnah Rat von einem Psychologen

Eines hat sich seit Gründung jedoch nicht geändert: Wer die Telefonnummer des Vereins wählt oder eine E-Mail schreibt, bekommt innerhalb weniger Stunden eine Antwort vom fachlichen Vereinsleiter, dem Psychologen Dr. Fritz Pellander. So steht niemand lange mit seinen Sorgen, Nöten, Problemen oder Fragen allein da.

Frühe Hilfe anzubieten, das sei wichtig, erklärt Aretz. „Wenn ein Kind erst in den Brunnen gefallen ist, ist eine Therapie schwer“, sagt die Dermatologin. Um Auffälligkeiten zu entdecken, kooperiere der Verein mit Kitas in der Region. Für Kinder mit besonderem Förderbedarf etwa werde Inklusionsberatung angeboten und ein Förderplan erstellt. „Unsere freien Mitarbeiter unterstützen Erzieher vor Ort und sind bei Problemen da“, erklärt sie.

Im Elterncafé können alle Themen angesprochen werden

Für Eltern und Angehörige gibt’s ein Elterncafé. „Dort kann alles angesprochen werden, ohne dass man in eine Schublade gesteckt wird.“ Sieben freie Mitarbeitende, unter anderem Psychologen und Heilpädagogen, seien für den Verein tätig. Diese würden aus Spenden bezahlt, der Vorstand arbeite ehrenamtlich.

Aretz wünscht für die Zukunft: Dass der Verein – auch in Zeiten, in denen viele Menschen auf jeden Euro schauen müssen – weiterhin mit Spenden unterstützt wird. „Nur dann können wir weiter machen, denn jeder Cent geht in die Arbeit vor Ort“, betont die Vorsitzende.

>>> Infos und Unterstützung

Erreichbar ist der Verein „Hilfe für Kinder“ im Internet unter www.hilfe-fuer-kinder-velbert.de oder telefonisch unter 02051 53435.

Eine Mitgliedschaft kostet 30 Euro pro Jahr.

Wer spenden möchte, kann folgende Bankverbindung nutzen: IBAN DE89 3345 0000 0026 2200 20 bei der Sparkasse HRV.

