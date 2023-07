Velberter UVB versucht nach Politik-Eklat den Neuanfang

Velbert. Nach zahlreichen Austritten bemüht die Velberter Wählergemeinschaft sich um Normalität und wählt einen neuen Vorstand.

Es liest sich wie ein ganz normaler Vorgang – von „turnusgemäßer Mitgliederversammlung“ ist in der Pressemitteilung der UVB (Unabhängige Velberter Bürger) die Rede. Und davon, dass der bisherige Vorsitzende Mike Trommler und sein Stellvertreter Cem Demircan aus dem Vorstand der Wählergemeinschaft ausgeschieden seien. Kein Wort hingegen darüber, dass im Juni insgesamt 14 Mitglieder die UVB verlassen haben und sich viele von ihnen in der neuen Wählergemeinschaft „Velbert Gemeinsam“ zusammengetan haben. Kein Wort auch über die nach den Austritten geäußerten Vorwürfe über rassistische Sätze, die laut den „Abtrünnigen“ innerhalb der UVB gefallen sein sollen.

Jörg Schiweck ist neuer Vorsitzender der UVB Velbert

Stattdessen lobt die UVB in ihrer Mitteilung lieber die Qualitäten und Qualifikationen des nun gewählten Vorstandes um den neuen Vorsitzenden Jörg Schiweck, der sich nach langjährigen kommunalpolitischen Erfahrungen schnell in Reihen der UVB etabliert habe und die Politik der UVB entscheidend mitgestalte. Schiweck war einst bei „Velbert anders“ aktiv.

Sandra Böhm ist Schiwecks Stellvertreterin

„Die stellvertretene Vorsitzende Sandra Böhm hat aufgrund der jahrelangen politischen Aktivität viele Erfahrungen gesammelt und ist als sachkundige Bürgerin ein wertvolles Mitglied für den Schulausschuss“, heißt es von der UVB weiter. Als vierfache Mutter sei ihr die Bildungspolitik in Velbert ein besonderes Anliegen.

Mit Carina Babilon als Kassiererin „haben wir in unserem Vorstand nun eine von unseren jüngeren Mitgliedern und freuen uns auf frische Ideen der jungen Velberterin“, schreibt die UVB in ihrer Pressemitteilung. Und weiter: „Gilbert Malanda ist für uns ein unverzichtbarer sachkundiger Bürger im Bezirksausschuss Velbert-Mitte und wir sind dankbar für sein Engagement in vielen Belangen der Stadt Velbert und unserer Wählergemeinschaft. Mit den beiden Beisitzern Felina Koch und Edgar Küppersbusch wird der neue Vorstand komplettiert durch ein engagiertes junges Mitglied und einem altgedienten Velberter.“

So kommentiert der Fraktionsvorsitzende die Wahl

„Mit dem Vorstand haben wir ein starkes, lokal gut vernetztes Team. Ich freue mich sehr auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche mir dabei, dass der neue Vorstand die Arbeit der Fraktion mit vielen neuen innovativen Ideen unterstützt bzw. voranbringt – im Interesse unserer Stadt Velbert“, kommentiert der Fraktionsvorsitzende Dirk aus dem Siepen das Ergebnis der Vorstandswahlen.

