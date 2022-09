Velberter Unternehmen Witte macht der Maus die Türen auf

Velbert. Am Feiertag ist Maustag beim Velberter Unternehmen Witte. Kinder können bei dem Automobilzulieferer hinter die Kulissen schauen.

Am 3. Oktober ist es soweit: Der deutschlandweite „Türen auf mit der Maus“-Tag gibt Kindern Einblicke in verschiedenste Unternehmen. Auch Witte Automotive macht mit und lässt jeweils zehn Kinder ab sieben Jahren in der Unternehmenszentrale an der Höferstraße in Velbert „Mäuschen“ spielen.

Wie und welche Autoteile werden bei Witte Automotive hergestellt und wie funktioniert das alles? Wie kann ich mit meinem Smartphone die Autotür öffnen? Und wo kommen überhaupt die Mercedes-Sterne her? Die Kids bekommen Antworten auf ihre Fragen, sie erleben aus nächster Nähe, was so alles bei einem Automobilzulieferer passiert und können schließlich auch das ein oder andere selbst ausprobieren.

Zwei Gruppen im Velberter Werk unterwegs

Die erste Gruppe startet um 10 Uhr mit zehn Teilnehmern und ist 90 Minuten im Werk unterwegs. Die zweite Gruppe beginnt um 12 Uhr und ist um 13.30 Uhr fertig. Die Eltern nehmen nicht an der Veranstaltung selbst teil, werden aber während der Wartezeit ebenfalls gut versorgt. Witte Automotive war schon einmal beim Maus-Türöffnertag im Jahr 2013 dabei. Das Feedback war überwältigend. Weitere Infos zum „Türen auf mit der Maus“-Tag stehen auf der Website unter wdrmaus.de.

Anmeldungen per Email

Witte Automotive nimmt Anmeldungen per E-Mail an annika.freitag@witte-automotive.de entgegen. Dazu bitte den Namen und das Alter des Kindes und die gewünschte Uhrzeit angeben. Wichtig ist auch zu wissen, ob eine oder zwei Begleiter dabei sein werden.

