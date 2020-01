Velberter Theater: Vom Sandmann bis zu den 9/11-Attentaten

Für die Theaterfreunde haben die Velberter Kulturloewen auch im neuen Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Nach der Lachnacht am 10. Januar und dem französischen Abend geht es am Freitag, 24. Januar, weiter mit dem ETA Hoffmann-Stück „Der Sandmann“.

In der Reihe „Junge Bühne“ gastiert das Landestheater Castrop-Rauxel in der Vorburg von Schloss Hardenberg. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ spielt bereits 1816 mit der schauerlichen Faszination der Androiden. In seinem Schauermärchen bedient er sich dem Motiv des Ammenmärchens „Sandmann“, um das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine zu beleuchten. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann war mit seinen schwarzen Märchen und Schauergeschichten ein Wegbereiter von ScienceFiction- und Fantasy-Literatur. Mit seinen fantastischen Erzählungen inspirierte Hoffmann auch andere Künstler (zum Beispiel Tschaikowski zu »Der Nussknacker« nach Motiven aus »Nussknacker und Mausekönig«).

Kabarett mit Herz und Haltung

Politisches Kabarett mit Herz, Haltung und hammermäßigen Songs am Piano versprechen die Kulturloewen für Freitag, 31. Januar, 19 Uhr. Frederic Hormuth kommt mit seinem Programm „Bullshit ist kein Dünger“ in die Vorburg. Hormuth ist „der Buzzer“. Mit seinem roten Notaus-Schalter stoppt er den bekloppten Alltag und sortiert mit Gags und guten Gedanken den Bullshit auseinander. Mit dem sie uns ablenken und beschäftigen, die Blender, Strategen und Deppen. Wer schon immer wissen wollte, was der Fachkräftemangel oder die Aufrüstung mit „Hänsel & Gretel“ und Helene Fischer zu tun haben - ist hier genau richtig.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Das Landestheater Castrop-Rauxel führt „Der Sandmann“ in der Vorburg von Schloss Hardenberg aus. Foto: Volker Beushausen / Kulutrloewen

Für Kinder ab zwei Jahren

Theater schon für Kinder ab zwei Jahren bieten die Italiener von La Baraca - Testoni Ragazzi mit ihrem Programm „On-Off“ am Sonntag, 9. Februar, 16 Uhr in der Vorburg. Auf der Bühne steht eine Leiter und jede Menge Kabel, Schalter und Lampen liegen herum. Und dann ist da noch ein Schauspieler … Doch schnell wird klar, wer hier die Hauptrolle spielt: das Licht! Ständig verwandelt es sich und ändert seinen Charakter. Das An- und Ausschalten des Lichts gibt den Rhythmus für ein fantastisches Spiel mit Musik und Bewegung vor. „On – off“ spielt mit der Faszination, die Licht auf Kinder ausübt. Wie kann ich es kontrollieren, wie wird es heller und wie dunkler? Entwickelt wurde die Inszenierung aus einem kreativen Spiel in Kinderkrippen in Bologna.

Typische Alltagssituationen und Menschliches

Weiter geht’s mit Kabarett und Comedy und Lucy van Kuhl in der Vorburg am Freitag, 21. Februar, 19 Uhr. „Fliegen mit Dir“ ist lustig und „wat für’s Herz“. In Moderationen und Chansons kommentiert sie typische Alltagssituationen und Menschliches. In ihrer authentischen Art ist Lucy ganz nah am Publikum, das zwei Stunden lang in ihre Welt eintaucht. Dabei erzählt sie von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn und von Kreuzfahrten, frotzelt über die Berliner Bio-Gesellschaft und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt. Die Problematik eines keimfreien Toilettengangs im ICE beschäftigt sie ebenso wie die melancholische Betrachtung eines Schulfreundes im Café. Themen einer jungen Großstädterin, messerscharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert.

Velbert Karten für die Veranstaltungen Karten für die Veranstaltungen der Kulturloewen gibt es bei Velbert Marketing, Friedrichstraße 139 (ab 6. Januar). In Langenberg verkauft die Buchhandlung Kape, Hauptstraße 58, die Eintrittskarten und in Neviges gibt es die Billetts bei Wortwechsel, Rommelssiepen1. Im Internet können die Karten unter www.neanderticket.de erstanden werden.

Extrem laut und unglaublich nah

Zeitgenössisches Theater steht am Mittwoch, 26. Februar, 19 Uhr im Historischen Bürgerhaus auf dem Programm: „Extrem laut und unglaublich nah“ von Jonathan Safran. Die Geschichte spielte auf dem Hintergrund der Anschläge von 9. September 2001 in New York. „Extrem laut und unglaublich nah“ ist die wunderschöne, poetische Story einer Suche nach den verschiedenen Facetten des Lebens, eine Sinnsuche und ein berührendes Familienportrait. Oskars – die Hauptfigur – Erkundung der Stadt und seiner Bewohner bringt ihn immer wieder in skurrile und aberwitzige Situationen, die ihm viel Mut und Eigensinn abverlangen. Jonathan Safran Foer schrieb 2005 einen Erfolgsroman, der vom Spiegel zu den 50 wichtigsten Romanen unserer Zeit gezählt wird.