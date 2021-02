Velberter Tankstellen-Einbrecher in Essen gefasst

Velbert/Essen. Die fünf Männer gehören zu einer osteuropäischen Bande, die mehrere Einbrüche gegangen habe soll. Sie wurden bereits länger oberserviert.

Die Einbrecher, die am Montagmorgen in die Tankstelle an der Langenberger Straße eingebrochen sind, sind gefasst. Die Essener Polizei nahm die fünf Männer jetzt fest. Sie sollen für mindestens sieben Blitzeinbrüche in Tankstellen verantwortlich sein.

Seit Januar 2020 kam es in NRW zu diesen Blitzeinbrüchen. Die Täter brachen mit einem Spreizgerät in die Tankstellen ein und öffneten zielgerichtet die dort stehenden Geldautomaten. Das LKA NRW übertrug daraufhin dem Polizeipräsidium Essen die Führung der Ermittlungen

Mit Kassette entkommen

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen eine Gruppe professionell agierender Männer aus dem südosteuropäischen Raum. Montagmorgen brachen fünf Männer in die Velberter Tankstelle ein. Trotz sofort ausgelöster Sicherheitsmechanismen gelang es den Männern, nach wenigen Minuten an die verschlossene Bargeldkassette zu kommen. Nach knapp sieben Minuten flüchteten die Täter mitsamt Beute vom Tatort.

Rückzugsort in Essen

Erst kurz zuvor war aufgrund intensiver Ermittlungen ein möglicher Rückzugsort der Tätergruppe in einem Wohnhaus an der Alfredstraße in Essen ausgemacht worden. Nach Bekanntwerden der Tat in Velbert konnten noch in den frühen Morgenstunden des Montages nach einer kurzen Observation fünf mutmaßliche Tatverdächtige im Alter zwischen 29 und 38 Jahren widerstandslos festgenommen werden. Alle stammen aus dem Kosovo. Die meisten haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Beweismaterial sichergestellt

In der Wohnung konnten umfangreiche Beweismittel, unter anderem eine hohe Summe Bargeld, sichergestellt werden. Zudem konnte das Tatfahrzeug, ein Audi S8 sowie ein weiteres Fahrzeug sichergestellt werden. Im Tatfahrzeug befanden sich die eingesetzten Tatwerkzeuge sowie ein entwendetes Kennzeichenpaar, das während der Tatausführung montiert war. Die fünf Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen dem Amtsgericht Essen vorgeführt. Es wurden gegen alle fünf Männer Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Am Dienstagmorgen führte auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder mit Ermittlern der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Berlin-Brandenburg Durchsuchungen bei mutmaßlichen Geldautomatenaufbrechern durch. Die Maßnahmen richteten sich gegen mutmaßliche Mitglieder derselben Tätergruppe. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.

