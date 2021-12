Velberter soll Ehefrau getötet haben – U-Haft angeordnet

Velbert. Ein 41-jähriger Velberter steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Er hatte den Tod der 50-Jährigen selbst der Polizei gemeldet.

Familiendrama an Weihnachten: Ein 41-jähriger Velberter soll an den Feiertagen seine Ehefrau getötet haben. Der Mann aus Birth sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag derzeit in Untersuchungshaft. Dies haben die Polizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montag mitgeteilt.

Den Tod bei der Velberter Polizei gemeldet

Die näheren Umstände des Todes der Frau seien noch ungeklärt, so die Behörden. Der 41-Jährige sei am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Velberter Polizeiwache erschienen. Den Polizisten habe er gesagt, dass seine 50-jährige Ehefrau tot in der gemeinsamen Wohnung liegen würde. Ersten Ermittlungen und der Obduktion zufolge war die Frau an Verletzungen, verursacht durch Fremdeinwirkung, verstorben. . Die Staatsanwaltschaft teilte allerdings nicht mit, auf welche Weise die Frau zu Tode gekommen ist. Auch der Todeszeitpunkt sei noch unklar, hier liefen die Untersuchungen der Rechtsmedizin, so der zuständige Staatsanwalt Patrick Penders.

Der Ehemann geriet in Verdacht, wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens dauern an. Weitere Einzelheiten wollten die Behörden zunächst nicht mitteilen.

