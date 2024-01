Velberter schlich mit 40 Stundenkilometern über die Autobahn

Die Polizei hat in Hagen einen Velberter aus dem Verkehr gezogen, der erst Schlangenlinien fuhr und dann mit seinem LKW über die Autobahn kroch.

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei in Hagen am Montagmorgen einen LKW-Fahrer gemeldet, der mit geringer Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fuhr. Der Lkw sei mehrfach mit der Bordsteinkante eines Gehwegs kollidiert. Der Mann folgte dem Lkw im Hagener Stadtgebiet bis auf die A1 in Richtung Bremen. Dort sei der Lkw lediglich mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h gefahren.

Velberter stimmte einem Drogentest zu

Auf Höhe der Raststätte „Lennhof“ trafen Einsatzkräfte schließlich auf den gemeldeten Lkw – die Beamten begleiteten das Fahrzeug bis zur Ausfahrt Schwerte und hielten es schließlich an einer Tankstelle an. Der 30-jährige Fahrer stimmte während der Kontrolle einem freiwilligen Drogenvortest zu, der positiv verlief.

Der Führerschein ist vorerst weg

Der Mann aus Velbert hatte auffällig gerötete Augen. Er musste eine Blutprobe abgeben, die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und fertigten eine Strafanzeige. Ihm ist das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt.

