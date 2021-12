Velberter rast auf Polizeikontrolle zu

Ein Velberter hat in der Nacht auf Sonntag einen Polizisten in Gefahr gebracht: Bei einer Kontrolle raste er mit seinem Auto auf den Beamten zu.

In der Nacht zu Sonntag, 5. Dezember, hat ein Autofahrer einen Polizeibeamten massiv in Gefahr gebracht. Folgendes war geschehen: Gegen 2 Uhr nachts fahndete die Polizei im Bereich der Höferstraße nach mutmaßlichen Graffiti-Sprayern.

Im Zuge dessen wollten zwei Beamte Fahrer und Beifahrer eines silbernen Kombis überprüfen. Der Streifenwagen stand bereits quer auf der Höferstraße. Als der Kombi sich näherte, stieg einer der beiden Beamten aus, um den Fahrer zum anhalten aufzufordern. Der Mann wurde auch laut Einsatzbericht der Polizei langsamer und erweckte so den Anschein, anhalten zu wollen. Plötzlich jedoch gab er Gas und fuhr auf den Polizisten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Anschließend fuhr der Kombi mit hohem Tempo in Richtung A 535 davon.

Die Polizeibeamten verfolgten den Wagen, der mit deutlich mehr als 190 km/h in Richtung A 44 weiterfuhr. An der Anschlussstelle Essen-Kupferdreh verloren die Beamten das Auto aus den Augen – auch eine danach noch eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

