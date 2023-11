Velberter Pop-Duo Blumengarten mit NRW-Preis ausgezeichnet

Velbert. Mit dem PopNRW-Preis ist das Velberter Pop-Duo Blumengarten jetzt geehrt worden. Neben Ehre war auch Geld mit der Auszeichnung verbunden.

Das Pop-Duo Blumengarten aus Velbert ist mit dem begehrten PopNRW-Preis ausgezeichnet worden. Die Musiker bekamen den mit 2.500 Euro dotierten Förderpreis für den „Best Newcomer“. Die Laudatio hielt die Jurorin Simone Sohn. Den Preis haben das NRW KULTURsekretariat und der Landesmusikrat NRW zum zwölften Mal vergeben.

Weiterer Preis geht nach Unna

Der mit 10.000 Euro dotierte erste Preis in der Kategorie »Outstanding Artists« geht an die junge Songwriterin Philine Sonny aus Unna, die ihre Sehnsüchte und Ängste in melancholische Indierock-Sounds kleidet und mit nostalgischen Folkanleihen die Zuhörer berührt.

Die Preisverleihung fand im Gloria Theater in Köln statt. Neben vielen Branchenprofis nahmen auch Akteure aus der Kulturpolitik teil. Die Moderation übernahm zum zweiten Mal die Journalistin Linda Reitinger. Für einen mitreißenden Abend sorgte auch der Auftritt eines hochkarätigen Live-Acts aus dem popNRW-Förderprogramm. Die Preise gehören zu den höchstdotierten Auszeichnungen für Popmusiker in Deutschland. Sie werden seit 2016 vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW finanziert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert