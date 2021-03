Velberter Polizei zieht zwei Schrott-LKW aus dem Verkehr

Velbert. Ein von der Polizei angehaltener Schott-Laster hat 46 Mängel an nahezu allen Fahrzeugteilen aufgewiesen. Fahrzeug wurde sofort stillgelegt.

Zwei Fahrzeuge von sogenannten „Schrottsammlern“ haben die Verkehrsexperten der Polizei Mettmann am Dienstagmittag (30. März) in Velbert aus dem Verkehr gezogen

Zunächst wurde ein 21-jähriger Solinger an einer Autobahnausfahrt angehalten und überprüft. Der junge Mann hatte den Lkw erst ca. 50 Minuten vorher in Solingen beim Straßenverkehrsamt auf seine Lebensgefährtin zugelassen. Von dort aus war er wohl auf direktem Wege in die Polizeikontrolle gefahren. Die Beamten stellten bereits vor Ort mehrere Mängel fest, Fahrzeugführer und Lkw wurden zu einer Prüfstelle begleitet. Hier wurden dann beeindruckende 46 Mängel festgestellt, welche annähernd sämtliche Baugruppen (Bremse, Lenkung, Rahmen, Licht, etc.) des Lkw betrafen.

Kennzeichen kassiert

Hier lautete das Urteil dann auch „verkehrsunsicher“, so dass die Beamten die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung kassierten. Den Fahrzeugführer sowie die Fahrzeughalterin erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche bei beiden ein stattliches Bußgeld und mindestens eine Eintragung in das zentrale Verkehrsregister in Flensburg zur Folge haben wird. Übrigens, eine Genehmigung hinsichtlich des Transportes und des Sammelns von Schrott konnte der junge Mann nicht vorweisen.

Plakette ohne Rußpartikelfilter

Der ebenfalls in Velbert angetroffene Schrottsammler, ein 55-jähriger Velberter, hatte zwar eine erforderliche Genehmigungen, dafür stellten die Experten des Verkehrsdienstes fest, dass der Lkw zwar eine grüne Umweltplakette aufwies, interessanterweise aber keinen Rußpartikelfilter. Hier wurde Strafanzeige gestellt.