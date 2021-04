Velberter Polizei sucht Zeugen für tödlichen Unfall

Velbert. Am Mittwoch ist eine Fußgängerin beim Überqueren der Rheinlandstraße von einen LKW erfasst und tödlich verletzt worden. Nun werden Zeugen gesucht

Die Velberter Polizei sucht Zeugen für den tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Rheinlandstraße. Beim Überqueren der Straße ist eine Fußgängerin von einem LKW erfasst worden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein 26-jähriger Fahrer eines schweren Lkw für Containertransporte bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren und nach rechts in die Rheinlandstraße abgebogen ist. Beim Abbiegen erfasste der LKW die 43-jährigen Fußgängerin aus Velbert. Diese starb noch an der Unfallstelle.

Rote oder grüne Ampel?

Ob die Ampel für die Fußgängerin zum Unfallzeitpunkt Grün oder Rot zeigte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bisher der Polizei eventuell noch unbekannte Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Velbert, 02051 946-6110, zu melden.