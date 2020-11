Velberter Polizei sucht Zeugen für drei Unfallfluchten

Velbert. Obwohl an Autos Schäden in Höhe von einigen hundert Euro entstanden, machten sich die Verursacher aus dem Staub. Lackspuren wurden sichergestellt

Eine ganze Serie von Unfallfluchten beschäftigt derzeit die Velberter Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Im relativ kurzen Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag (24. November) einen blauen Nissan Micra beschädigt, der an der Marsstraße auf Höhe der Hausnummer 30 am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Micra entstanden durch Kratzer Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Ebenfalls am Dienstag (24. November) hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Hyundai touchiert, der am Morgen auf einem Parkplatz am Hixholzer Weg abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. An dem Auto entstanden durch Kratzer Schäden in Höhe von rund 500 Euro. Am Hyundai Auto wurde schwarzer Fremdlack sichergestellt.

Roter Fremdlack am Auto

Bereits am Montag (23. November) hat im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 12:15Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi TT Roadster beschädigt. Das Auto stand am Fahrbahnrand der Goebenstraße – Höhe Hausnummer 12. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher. An dem Auto entstanden durch Kratzer Schäden in Höhe von rund 800 Euro. Die Polizei sicherte roten Fremdlack an dem Audi. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 0 2051 946-6110 entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.