Velberter Polizei stoppt Alkoholfahrt eines 34-Jährigen

Velbert. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer hat sich vor der Polizei verstecken wollen. Das ist ihm nicht gelungen, ein Alkoholtest zeigt 0,8 Promille an.

Da haben die Streifenpolizisten den richtigen Riecher gehabt: In der Nacht zu Sonntag haben sie die Alkoholfahrt eines 34-jährigen Wuppertaler beendet.

In Garageneinfahrt

Gegen 2.50 Uhr haben Beamte auf Streife, so die Polizei, den Fahrer eines weiß-schwarzen Audi A1 beobachtet, der die Moltkestraße in Richtung Goebenstraße befuhr. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen sah, versuchte er, sich einer Kontrolle zu entziehen und bog auf einen Garagenhof ein. Die Beamten stoppten den Audi. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Wuppertalers sowie Ausfallerscheinungen fest.

Führerschein eingezogen

Ein Alkoholtest verlief mit 0,8 Promille (0,4 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein des 34-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Beamten leiteten ein Verfahren gegen den Mann ein.

