Velberter Polizei schnappt einen flüchtigen Unfallfahrer

Velbert. Ein Anwohner hat den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten finden den 23-jährigen Fahrer, der mit 1,4 Promille unterwegs war.

In der Nacht zu Freitag, 15. Januar, ist ein Anwohner der Breslauer

Straße in Velbert durch laute Geräusche wach geworden. Von seinem Fenster

aus konnte der Mann beobachten, wie der Fahrer eines silberfarbenen

Fiat Seicento in Höhe der Breslauer Straße 15 eingeparkt hat. Während zwei

Männer den Fahrer in die Parklücke einwiesen, touchierte der Fiat mehrfach die

Front eines ebenfalls dort abgestellten Audi A4. Der Zeuge, der Halter des

Audi ist, wies die Männer auf den Unfall hin und gab an, die Polizei zu informieren.

Von der Unfallstelle geflohen

Der Fahrer des Seicento sowie die zwei Männer entfernten sich daraufhin umgehend von der Unfallstelle. Beim Ausparken touchierte der Fahrer mit seinem Fahrzeug noch einen Opel Corsa.

Kennzeichen fotografiert

Der Halter des Audi fotografierte das Kennzeichen des Fiat und informierte umgehend die Polizei. Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen zunächst ergebnislos. Im Rahmen weitergehender Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des 23-jährigen Halters ermittelt und der Mann an der Robert-Koch-Straße angetroffen werden. Am Fiat wurde ein frischer Unfallschaden

festgestellt.

Alkoholtest angeordnet

Der Halter stritt eine Unfallbeteiligung ab und verweigerte

weitere Angaben. Da in der Atemluft des Beschuldigten Alkoholgeruch festgestellt

worden war, wurde noch vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher mit 1,4 Promille (0,7mg/l) auffallend positiv verlief.

Strafverfahren eingeleitet

Die Beamten leiteten gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren wegen

Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr ein und beschlagnahmten seinen

Führerschein. Zu weiteren Beweiszwecken wurde auch das Fahrzeug beschlagnahmt.

Weitere Geschädigte gesucht

Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Fahrzeugführer während

seiner Fahrt auch weitere Schäden verursacht hat, werden potentielle Geschädigte

gebeten, sich jederzeit an die Polizei Velbert zu wenden: Telefon 02051 946-6110. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.