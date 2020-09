Velberter Polizei schnappt betrunkene Randalierer

Velbert. Zwei Dortmunder haben Autos beschädigt und eine Mülltonne auf die Straße geworfen. Zeugen alarmierten die Beamten. Täter kamen in Gewahrsam.

Zwei Männer haben in der Nacht zu Montag (7. September) auf der Nevigeser Straße vier Fahrzeuge beschädigt und eine Mülltonne auf die Fahrbahn geworfen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei die alkoholisierten Randalierer in Gewahrsam nehmen.

Gegen 0.45 Uhr meldeten mehrere Anwohner zwei Randalierer, die Fahrzeuge beschädigt und eine Mülltonne auf die Fahrbahn geworfen hatten. Trotz eines schnellen Eintreffens der Beamten waren die Tatverdächtigen zunächst nicht mehr am Tatort anzutreffen. Vor Ort stellten die Beamten insgesamt drei beschädigte Fahrzeuge fest, deren Außenspiegel zerkratzt oder abgetreten waren. Weitere Zeugen meldeten ein Kleinkraftrad, das auf der Berliner Straße von den Männern absichtlich umgeworfen worden war.

Gute Personenbeschreibung

Dank einer guten Personenbeschreibung konnten die Randalierer am Busbahnhof in Velbert angetroffen werden. Die polizeibekannten Männer im Alter von 18 und 30 Jahren waren deutlich alkoholisiert. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen 1 Promille (0,51 mg/l) und bei dem 30-Jährigen 1,18 Promille (0,59 mg/l). Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die beiden Dortmunder in den Polizeigewahrsam gebracht. Gegen die Tatverdächtigen wurden unter anderem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.