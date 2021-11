Velberter Polizei erwischt jugendlichen Einbrecher

Velbert. Zwei junge Männer wollten in einen Kiosk einbrechen. Dabei sind sie beobachtet worden. Die Polizei konnte einen von ihnen kurz darauf stellen.

Zwei junge Männer haben sich am späten Donnerstagabend (11. November) an einem Kiosk an der Höferstraße zu schaffen gemacht. Gegen 22 Uhr wurde der Pächter des Kiosks von lauten Geräuschen geweckt. Von seinem Fenster aus konnte er zwei Männer beobachten, die sich vom Kiosk entfernten. Der Zeuge informierte die Polizei, die einen der flüchtigen Männer noch in Tatortnähe stellen konnte.

Vorläufig festgenommen

Ein 19-jähriger Velberter wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Velbert gebracht. An dem Kiosk stellten die Beamten frische Einbruchspuren fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten die Einbrecher jedoch nicht in die Verkaufsräume, so dass auch keine Ware entwendet wurde.

Zweiter Täter wird noch gesucht

Der polizeilich bisher nicht in Erscheinung getretene Heranwachsende wurde nach der Durchführung erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen. Die Klärung der Identität des noch unbekannten zweiten Tatverdächtigen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates. Der am Kiosk entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

