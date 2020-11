Velberter Polizei erwischt betrunkenen Raser

Velbert. Der 32-jährige Velberter wurde vorübergehend festgenommen, sein Auto beschlagnahmt. Eine Sackgasse wurde ihm bei seiner Flucht zum Verhängnis.

Die Polizei in Velbert hat am späten Montagabend (2. November) einen betrunkenen 32-jährigen Velberter vorübergehend festgenommen, der zuvor mit seinem Auto in hohem Tempo durch die Stadt gerast war.

Das Ganze hatte ein Vorspiel. Gegen 22.40 Uhr wurde der Polizei ein Beziehungsstreit aus einer Wohnung an der Langenhorster Straße gemeldet – zudem soll sich der an dem Streit beteiligte Mann, ein 32-jähriger Velberter, noch vor Eintreffen der Polizei betrunken ans Steuer seines Autos gesetzt haben. Daraufhin leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Mann und seinem Audi ein. Mit Erfolg: So konnten die Polizeibeamten den Mann fahrend seinem Auto an der Ecke Kastanienallee / Friedrich-Ebert-Straße aufspüren.

Mit mehr als 10 km/h über die Talstraße

Als der Fahrer in die Grünstraße abbog und kurz darauf dabei eine rote Ampel missachtete, versuchten ihn die Polizisten zum Anhalten zu bewegen. Hierauf gab der Fahrer Vollgas und überholte in einem gefährlichen Manöver einen Linienbus, ehe er auf die Güterstraße abbog. Dabei raste der Mann mit einem Tempo von über 100 km/h über die Talstraße in Richtung Hefelerstraße, wobei er beim Abbiegen in diese erneut eine rote Ampel missachtete.

In der Sackgasse gelandet

Als der Mann in die Moltkestraße abbog, konnte er nicht weiter mit seinem Auto vor den Beamten flüchten – hier ist eine Sackgasse. Daraufhin wollte der Mann zu fuß in den Wald rennen. Die Polizeibeamten waren jedoch schneller. Er musste mit zur Wache, ein Alkoholtest ergab einen einen Wert von etwas über einem Promille ergab. Die Polizei beschlagnahmte neben dem Führerschein des Mannes auch noch seinen Audi. Gegen ihn wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.