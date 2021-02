Velberter Polizei erwischt betrunkenen Ladendieb

Velbert. Der Düsseldorfer ist zudem betrunken mit seinem Auto zu Laden gefahren und hat anschließend noch eine Sachbeschädigung begangen.

Ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Friedrichstraße hat am Samstagabend (6. Februar) weitreichende Konsequenzen für einen 44-jährigen Düsseldorfer gehabt. Er ist wegen weiterer Delikte im Polizeigewahrsam gelandet.

Detektiv beobachtete den Dieb

Gegen 21.20 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv des Verbrauchermarktes einen Mann, der diverse Waren stahl. Im Kassenbereich sprach er den augenscheinlich alkoholisierten Mann an und benachrichtigte die Polizei. Der 44-jährige Düsseldorfer stritt den Diebstahl der Waren im Gesamtwert von circa 55 Euro zunächst ab. Die Beamten rochen in der Atemluft des Düsseldorfers Alkohol. Da der Beschuldigte angab, mit seinem Fahrzeug den Verbrauchermarkt angefahren zu haben, bestand der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab circa 1,6 Promille (0,79 mg/l), eine Blutprobe im Klinikum wurde angeordnet.

Erneuter Polizeieinsatz

Gegen 2 Uhr verließ der Mann das Krankenhaus und fiel nur circa eine Stunde später bei einem erneuten Polizeieinsatz auf. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete eine Alarmauslösung an der Tiefgaragenzufahrt des Verbrauchermarktes. Die Beamten trafen vor Ort den Düsseldorfer an, der sich auf unbekannte Weise Zutritt ins Innere der Tiefgarage verschafft hatte. Der noch immer alkoholisierte Mann hatte versucht,gewaltsam mit seinem Fahrzeug die Tiefgarage zu verlassen und hierbei das Rolltor beschädigt und den Alarm ausgelöst.

Eine Nacht in Gewahrsam

Die Beamten brachten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten für die Nacht in ein Polizeigewahrsam und fertigten eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.