Velberter packen Weihnachtsgeschenke für arme Kinder

Velbert. Jubiläum: „Weihnachten im Schuhkarton“ lädt zum 25. Mal zum Mitpacken ein. Die Velberter Markuskirche ist bereits zum 16. Mal dabei

Seit 16 Jahren werden auch an der Markuskirche in Velbert, Losenburger Weg Schuhkartons für bedürftige Kinder von 2 bis 14 Jahren als Weihnachtsgeschenk gepackt. Ob mit dem Lastwagen, dem Schiff oder dem Esel – die Geschenkpäckchen nehmen eine weite Reise auf sich, um Kindern mehr als einen Glücksmoment zu bescheren. Gerade in Corona-Zeiten ist das Signal: „Du bist nicht vergessen. Jemand denkt an dich“ für Kinder in den ärmsten Ländern der Welt so wichtig.

An Kinder in Bulgarien, Rumänien und in der Ukraine

Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen u. a. an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die krisengeschüttelte Ukraine und werden dort bei Weihnachtsfeiern in Schulen, Kinderheimen, Frauenhäusern oder Gemeinden verteilt. Weltweit wurden im letzten Jahr 10.569.405 Schuhkartons gepackt, davon 326.491 in Deutschland. Aus Velbert waren 1597 liebevolle Geschenke mit auf der Reise in ferne Länder.

Mit einem persönlichen Gruß

Und so geht’s:1. Schuhkarton mit Geschenkpapier bekleben. 2. Empfängerkind wählen: Geschlecht und Alter des Kindes auswählen, für das der Schuhkarton bestimmt ist. Kleben Sie das passende Etikett auf den Karton und kreuzen Sie die entsprechende Altersgruppe an. 3. Schuhkarton packen: Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind unter www.weihnachten-imschuhkarton.org zu finden. Ein persönlicher Gruß und/ oder ein Foto verleiht dem Schuhkarton noch eine ganz individuelle Note. Karton möglichst mit einem Gummiband verschließen und nicht zukleben. 4. Päckchenspende überweisen: Um eine sorgfältige Planung und nachhaltige Durchführung der Aktion zu gewährleisten wird um eine Spende von zehn Euro für jeden Karton gebeten. Das Geld können Sie entweder per PayPal oder über das Online-Spendenportal überweisen oder in bar gemeinsam mit dem Päckchen in der Abgabestelle abgeben.

5. Schuhkarton abgeben: Zwischen dem 9. und 16. November können Sie Ihr Päckchen bei folgenden Abgabestellen abgeben:- Betten Richwien, Friedrichstraße 109, Schuhe Thurau, Röntgenstr. 9, Apotheke im Siepen, Goethestraße 2; Brigitte Flaig, Hildegardstraße 18, Gemeindehaus Hildegardstraße 20. Infos auch bei Christel Bierwas, 0172 6016884.