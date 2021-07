Foto: Polizei ME

Straßenverkehr Velberter ohne Führerschein in überladenem LKW unterwegs

Velbert. Weil sein LKW augenscheinlich völlig überladen ist, stoppen Polizisten einen Velberter. Der Fahrer hat nicht einmal einen passenden Führerschein.

Ein völlig überladener LKW ist einem ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes der Kreispolizei auf der Meiersberger Straße in Ratingen-Homberg aufgefallen. Der MAN 7,5-Tonner hatte Gerüstteile an Bord. Nach der Wiegung stand fest: Der Laster war um 3270 Kilogramm bzw. 43,6 Prozent massiv überladen. Zudem waren Teile der Ladung nicht oder nur unzureichend gegen Verrutschen, Herunterfallen oder unnötigen Lärm gesichert. Bereits für diese Verstöße hätte eine Anzeige im Ordnungswidrigkeitsrecht 235,- Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg zur Folge gehabt.

Seit vier Jahren ohne Führerschein

Als jedoch bei der Anzeigenaufnahme die Fahrerlaubnis des 56 Jahre alten LKW-Fahrers aus Velbert genauer überprüft wurde, stellte sich heraus, dass diese schon seit Anfang 2017 nicht mehr gültig ist, weil sie nach einer zuvor nur befristeten Erteilung nicht verlängert worden war. Dies bedeutet, dass der Beschuldigte schon seit mehr als vier Jahren regelmäßig Lastkraftwagen fuhr, ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Für den 56-jährigen Beschuldigten aus Velbert endete die Fahrt damit natürlich sofort. Der LKW durfte seine Fahrt mit einem anderen Fahrer fortführen, nachdem die Ladungsmängel und die Überladung beseitigt wurden.

