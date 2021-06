Polizei Velberter mit Haftbefehl am Flughafen Düsseldorf gefasst

Düsseldorf/Velbert. Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann aus Velbert hat versucht, sich am Flughafen Düsseldorf einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er wurde gefasst.

Der Rückflug aus Mallorca hatte für einen 29-Jährigen aus Velbert am Mittwoch am Flughafen Düsseldorf einen unerwünschten Ausgang: Er wurde nach der Landung von Polizisten kontrolliert. Der Velberter versuchte zu fliehen und wehrte sich heftig.

Mit einem Urlaubsflieger aus Palma de Mallorca war der 29-Jährige am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in Düsseldorf gelandet. Doch nach dem Ausstieg kontrollierten Bundespolizisten die Reisenden. „Es war eine stichpunktartige Kontrolle“, erklärte eine Sprecherin am Donnerstag - „ohne konkreten Verdacht.“

Velberter versuchte, vor den Polizisten zu fliehen

Der Velberter gehörte zu den Reisenden, die die Polizisten aus der Menge pickten: „Als er angesprochen wurde, ergriff er die Flucht“, berichtete die Polizei am Donnerstag. Nach wenigen Metern aber wurde er gefasst und zu Boden gebracht. Dabei habe sich der Velberter heftig gewehrt, teilte die Polizei mit. „Nach dem Anlegen der Handfesseln beruhigte sich der Deutsche und zeigte sich im Laufe der weiteren Maßnahmen kooperativ“, berichtete die Polizei.

Der Blick in den Personalausweis und die anschließend Überprüfung im Fahndungssystem zeigte: Gegen den 29-Jährigen liegt seit fast drei Jahren ein Haftbefehl vor. Das Amtsgericht Wuppertal hatte im September 2018 Untersuchungshaft angeordnet. Dem Velberter wird Drogenhandel vorgeworfen, er soll von April bis Oktober 2017 Marihuana, Haschisch und Kokain an- und verkauft haben.

Der 29-Jährige soll noch an diesem Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Bundespolizei mit. (dae)

