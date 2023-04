Velberter Metaller fahren zur Kundgebung nach Essen

Velbert. Eine 1.-Mai-Kundgebung der Gewerkschaft wird es in diesem Jahr in Velbert nicht geben. Die Metaller fahren nach Essen.

Eine Gewerkschafts-Kundgebung zum Tag der Arbeit, am 1. Mai, wird es in diesem Jahr in Velbert nicht geben. Die IG Velbert mobilisiert dieses Jahr ihre Mitglieder zur 1. Mai Kundgebung nach Essen, teilte die Gewerkschaft jetzt mit. Das Motto lautet „Ungebrochen solidarisch“. Auf der Kundgebung ab 11 Uhr auf dem Burgplatz Essen spricht unter anderem der Bezirksleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler.

Für bessere Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaften wollen u.a. an ihre Leistungen in den zurückliegenden Krisenmonaten erinnern: „Die Energiepreisbremse oder die Einmalzahlungen an Beschäftigte, Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende gäbe es ohne den Druck der Gewerkschaften nicht“, betonte der Geschäftsführer der IG Metall Hakan Civelek anlässlich des Mai-Feiertags. „Vor allem aber haben die Gewerkschaften in vielen Tarifverhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld im Portemonnaie von Millionen Beschäftigten gesorgt“, so Civelek.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert