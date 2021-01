Velberter Kulturloewen sagen die Januarveranstaltungen ab

Velbert. Wegen der Corona-Pandemie können die Theater-Veranstaltungen nicht stattfinden. Die Aufführungen werden verschoben.

Wegen des Lockdowns müssen die Velberter Kulturloewen ihre Kulturveranstaltungen im Januar absagen. So entfällt die für den 15. Januar geplante 4. Velberter Lachnacht. Für diese Veranstaltung wird ein neuer Termin gesucht. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, teilen die Kulturloewen mit. Sollte der neue Termin nicht passen, besteht nach Veröffentlichung des neuen Termins die Möglichkeit, die Tickets wieder zurückzugeben.

++Sie wollen keine Nachrichten aus Langenberg, Neviges und Velbert verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter.++

Auch die für den 31. Januar geplante Aufführung von "Der Weibsteufel " vom Theater Glassboth fällt aus. Diese Veranstaltung wird verschoben auf den 4. Juli 2021. Die Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Falls dieser nicht wahrgenommen werden kann, besteht die Möglichkeit, die Tickets zurückzugeben. Dies geschieht jeweils dort, wo die Tickets erworben wurden. Im Internet: bitte an die Tickethilfe tickethilfe@neanderticket.de wenden oder in der Vorverkaufsstelle: bitte an die Vorverkaufsstelle wenden, in der die Tickets gekauft wurden (Rückgabefrist ist bis zum 2. März. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.