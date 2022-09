Die roten Lichter blinken schon, der Warnton am Bahnübergang am Grenzweg in Nierenhof ertönt bereits – dennoch rennt eine junge Frau noch über die Gleise, um zum Bahnsteig zu kommen. Nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang im Kuhlendahl fordern Kritiker Vollschranken an allen Übergängen.