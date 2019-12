Hilfsprojekt in San Andres Velberter hilft Kindern in einer Schule in Ecuador

Neviges/San Andres. Frank Isfort arbeitet seit Jahren für die Sonnenschule in San Andrés. Auch dort ist das Smartphone für Kinder das interessanteste Spielzeug.

Frank Isfort arbeitet seit Jahren für ein Kinderhilfsprojekt in Ecuador. In unregelmäßigen Abständen berichtet er in der WAZ von seiner Arbeit in der Sonnenschule.

„Als ich beim Aufstand gegen die Benzinpreiserhöhung die 12 Tage in der Hauptstadt Quito fest saß, bin ich natürlich auch vorsichtig herumgelaufen. Einige Geschäfte und Kaufhäuser waren offen und auch Straßenhändler waren in den ruhigeren Zonen vereinzelt zu sehen. So habe ich aus Langeweile viel herumgestöbert und einige nette Dinge für die Sonnenschule gekauft. Darunter sind kleine Bälle, die leuchteten, wenn sie bewegt wurden, etliche Märchenbücher, Flüssigseifenspender für die Kindertoiletten weil die Seifenstücke immer verschwinden, Nähzeug, einige Dinge für die Küche, viele verschiedene Sorten Nüsse und Granola-Kekse ohne Zucker.

Velbert Bitte um Spenden Frank Isfort bittet um weitere Spenden für sein Projekt. Nur so sei eine weitere gute Arbeit in der Sonnenschule möglich. Isfort betreibt eine eigene Hompage: www.san-andres-ev.de; Mailkontakt: info@san-andres-ev.de. Spenden auf das Spendenkonto San Andrés e.V.: Sparkasse HRV IBAN: DE69 3345 0000 0026 0824 46.

Auf Granola mit Milch sind sie ganz heiß, doch jetzt fragen sie immer nach Zucker, weil es den Zuckermündern ungesüßt nicht schmeckt. Ein Freund aus Deutschland hat mir noch Edding- Lackstifte und lange Greifarme, um Müll aufzusammeln, mitgebracht. Viele Dinge, die hilfreich sind und die es in Ecuador nicht gibt.

Das Schulmaterial verschleißt schnell

Es muss immer mal wieder etwas Schulmaterial nachgekauft werden, auch halten Schulrucksäcke,Turnschuhe und Uniformteile nicht immer das ganze Schuljahr durch. Meistens kaufe ich diese Dinge nach wenn ich in Atacames oder Esmeraldas bin. Wenn die Kinder zusätzliches Material für Workshops brauchen, lade ich die Kinder ein mitzufahren, damit sie lernen die Sachen irgendwann selbstständig zukaufen, nicht die „Hälfte“ vergessen und dann noch einmal los müssen.

Frank Isfort kümmert sich seit Jahren um die Sonnenschule im fernen Ecuador. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

Endlich Empfang fürs Smartphone

Natürlich gibt es dann auch Süßes, Cola, Milchshake oder auch mal ein Essen. Das wird ober eher am „Rande“ mitgenommen. Viel wichtiger ist das Smartphone, denn in Atacames hat es im Gegensatz zu Aguas Frías wieder Empfang. Dann schieben sich fünf oder sechs Köpfe zusammen um irgendein YouTube Video zu sehen und an die Rückfahrt ist erst zu denken ,wenn der Akku leer ist. Deshalb sehe ich zu, dass es nur halb geladen ist wenn wir losfahren.

Das Handy wird gründlich untersucht

In der Sonnenschule schauen die Kinder alles an, was ich so gespeichert habe, drücken auf alle Knöpfe. Das hat zur Folge, dass hinterher vieles verstellt ist, mein Profil geändert ist, als Startbild plötzlich Kinderköpfe erscheinen und auch mal ein Programm gelöscht ist. Ein Kind hat auch öfter, ohne das ich es wusste, meinen Freunden irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschickt.

Eine eigenes Gerät für die Schule

Irgendwann war ich es leid und habe ein Smartphone für die Sonnenschule gekauft. Jetzt gibt Mariuxi den Kindern Einweisungen und Handhabung für den richtigen Umgang damit. In den Pausen und nach unserer Hilfe bilden sich wieder Kinderknäule um das Smartphone, um Musik zu hören oder Musikvideos zu sehen. Es ist schon irre, wie so ein kleines Teil so eine magische Wirkung ausstrahlt, das Verhalten der Menschen weltweit verändert hat und jetzt die Menschheit beherrscht. Ich merke ja auch an mir ,wie es sich in meinen Alltag geschlichen hat.

Eine schöne Grasfläche anlegen

In Quito habe ich endlich auch Grassamen bekommen, der allerdings für Flächen ab 1800 Meter Höhe sein soll. Ich habe zwei kleine Tüten ausprobiert und so wie es aussieht, wächst er auch in Aguas Frías gut. Ich werde mir von meinem Kumpel Frank noch einige Tüten schicken lassen und hoffe, dass die Sonnenschule endlich eine schöne Grasfläche bekommt. Momentan bauen wir eine Bahn auf der die Kinder Minigolf und Murmeln spielen können.