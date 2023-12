Velberter GSG hat Focus auf Mathe und Naturwissenschaften

Velbert. Das Velberter Geschwister-Scholl-Gymnasium diskutiert die Pisa-Ergebnisse. Schule sieht sich mit Schwerpunkt auf MINT-Fächern gut gerüstet.

Auch am Geschwister-Scholl-Gymnasium macht sich derzeit weihnachtliche Stimmung breit- der Schlussspurt zum Jahresende hat längst begonnen. Da können auch die besorgniserregenden Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie die Vorfreude auf gemeinsame Weihnachtsfeiern und den Jahresausklang nicht trüben. Schließlich liegen ereignisreiche Wochen hinter der Schülerschaft und dem Kollegium. Beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen wurde jetzt Jonna Trappmann aus der 6d als Schulsiegerin ermittelt.

Velberter Gymnasium ist zuversichtlich

Selbstverständlich werden in diesen Tagen auch am Geschwister-Scholl-Gymnasium die gerade bekannt gegebenen Pisa-Ergebnisse diskutiert, man blickt aber zuversichtlich in die Zukunft und fühlt sich gut gerüstet: Die vergangene lange „Nacht der Mathematik“ wurde von 110 Schülerinnen und Schülern mit Begeisterung angenommen und zeigt, dass am GSG Mathematik alles andere als ein unliebsames Fach ist.

MINT-Boxen für die Unterstufe

Zudem zeigen sich die Stärken und Begabungen der GSG-Schülerinnen und Schüler vor allem im MINT-Bereich, der hier besonders im Fokus steht. So werden durch den Förderverein Gelder bewilligt, mit dem in den Jahrgangsstufen 5-7 MINT-Boxen angeschafft werden. Diese enthalten sehr vielseitige und interessante Arbeitsblätter, Anleitungen und Materialien für Lernen mit Kopf, Herz und Hand in den naturwissenschaftlichen Fächern, sodass die Schülerinnen und Schüler nicht nur theoretisches Wissen erlernen, sondern auch ganz viel praktisch, handwerklich und experimentell arbeiten und selbst entdecken und erforschen können und das im Unterricht und über den Unterricht hinaus. Zusätzlich werden durch Kooperationen mit außerschulischen Trägern die Naturwissenschaften gestärkt.

Leseförderung durch Büchereien

Auch der Bereich Lesen wird am Geschwister-Scholl-Gymnasium gestärkt. Die Schule verfügt über gut ausgestattete Büchereien, die mit großem Interesse der Schülerinnen und Schüler in den Mittagspausen genutzt werden. Zusätzlich sind Leseboxen für die einzelnen Jahrgänge vorhanden. Durch altersangemessene Bücher wird die Begeisterung für das Lesen neu geweckt.

Wie sich in Zukunft individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern abseits vom breiten AG- Angebot in den Kernfächern darstellen wird, soll eine Überarbeitung der Lernzeiten zeigen. Hier sollen in allen Jahrgängen die bisherigen Förderangebote erweitert und in ein neues Konzept eingebunden werden.

Die letzten Tage und Wochen im Schulhalbjahr klingen nun weiter engagiert und gemeinschaftlich aus- so gab es eine Nikolaus-Überraschung von der SV für die gesamte Schulgemeinde.

