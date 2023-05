Velberter Firmen: Freie Plätze für Studium und Ausbildung

Velbert. In der Schlüsselregion gibt es viele Firmen, die noch Ausbildungs- und Duale Studienplätze mit Start im Sommer 2023 zu vergeben haben.

Wer schon eine Idee hat, in welche berufliche Richtung es nach der Schule gehen soll, findet auf ausbildung-schluesselregion.de, dem Ausbildungsportal der Schlüsselregion e.V., eine große Auswahl an über 100 Ausbildungs- und Dualen Studienplätzen. Sie alle warten noch auf die richtigen Bewerberinnen und Bewerber.

Liegt das Interesse eher im technischen Bereich, wäre vielleicht eine Ausbildung zum Industriemechaniker oder zur Mechatronikerin eine gute Idee. Aber auch im kaufmännischen und IT-Bereich gibt es noch ein vielseitiges Angebot, darunter zum Beispiel der Ausbildungsberuf der Fachinformatikerin oder des Industriekaufmanns. Und mit den Plätzen fürs Duale Studium mit diversen Schwerpunkten ist auch für diejenigen etwas dabei, die direkt von Anfang an die Theorie mit der Praxis verbinden möchten.

Dabei ist es egal, ob man den ersten Schritt ins Berufsleben in einem kleinen Familienbetrieb oder in einem internationalen mittelständischen Unternehmen machen möchte – für jeden ist etwas dabei.

Mit wenigen Klicks zum Ausbildungsplatz

Die Express-Bewerbung auf ausbildung-schluesselregion.de ist eine gute Möglichkeit für diejenigen, die noch nicht wissen, wie es nach der Schule weitergehen soll.

Dort wählt man als erstes aus, ob man sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium interessiert. Auch konkrete Wunschberufe können angegeben werden. Mit nur wenigen Angaben zur eigenen Person, zum letzten Schulbesuch und den wichtigsten Noten kann die Express-Bewerbung abgeschickt werden. Über den Verein Schlüsselregion e.V. wird dann jede Express-Bewerbung an Unternehmen und Hochschulen der Region weitergeleitet, die passende Ausbildungs- und Duale Studienplätze im Angebot haben. Diese sind dann am Zug, den Kontakt zu den Jugendlichen aufzunehmen, die in ihr Bewerberprofil passen. So kommt die Express-Bewerbung ganz ohne detaillierte Lebensläufe und aufwändige Anschreiben aus.

Auf ausbildung-schluesselregion.de gibt es neben den freien Stellen auch viele Bewerbungstipps sowie Infos rund um die Ausbildungsberufe und die Ausbildungsbetriebe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert