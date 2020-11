Velberter Finanzamt bekommt eine neue Chefin

Velbert. Die Juristin Gudrun Köhler löst Martin Schwabe ab, der in Essen einen neue Aufgabe bekommen hat. Köhler kennt ihr neues Amt bereits gut.

Neue Chefin des Finanzamts Velbert ist Gudrun Köhler. Die 58-jährige Juristin hat jetzt die Nachfolge von Martin Schwabe angetreten, der das Finanzamt mehr als fünf Jahre leitete und die Leitung des Finanzamts Essen-Süd übernimmt.

Marion Michaelis, Finanzpräsidentin der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, begrüßte Köhler als neue Leiterin des Finanzamts. „Gudrun Köhler zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Beschäftigten stets offen entgegentritt. Sie hört sich die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen in der Dienststelle an und nimmt diese ernst. Sie erkennt notwendige Veränderungen und setzt diese um, ohne dabei die Beschäftigten aus dem Blick zu verlieren. Darüber hinaus verfügt sie über ein breitgefächertes steuerliches Wissen. Damit bringt sie wichtige Eigenschaften mit, die eine Dienststellenleitung braucht“, so Michaelis anlässlich des Wechsels.

Dienststellenleiterin Düsseldorf-Mettmann

Köhler begann ihre Laufbahn in der Finanzverwaltung im Jahr 1989 beim Finanzamt Essen-Ost. Es folgten Stationen als Sachgebietsleiterin im Finanzamt Wuppertal-Barmen, im ehemaligen Finanzamt für Konzernprüfung Düsseldorf I sowie beim Finanzamt für Groß- und Konzernprüfung Düsseldorf II. Anschließend war Köhler als stellvertretende Dienststellenleiterin beim Finanzamt Velbert und beim Finanzamt für Groß- und Konzernprüfung Düsseldorf II tätig. Zuletzt war sie stellvertretende Dienststellenleiterin des Finanzamts Düsseldorf-Mettmann. Mit der jetzigen Leitung des Finanzamts Velbert übernimmt Köhler die Verantwortung für 193 Beschäftigte und 31 Auszubildende. Das Finanzamt Velbert ist eins von 129 Finanzämtern in Nordrhein-Westfalen. Die Steuereinnahmen der nordrhein-westfälischen Finanzämter beliefen sich im Jahr 2019 auf rund 140 Milliarden Euro.

193 Beschäftigte in Velbert

Im Velberter Finanzamt arbeiten 193 Beschäftigte (80 % Beamte, 20 % Regierungsbeschäftigte),davon 88 Teilzeitbeschäftigte. Der Zuständigkeitsbereich des Finanzamts umfasst das Gebiet der Städte Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath mit rund 134.000 Einwohnern.