Velberter Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus Auto

Velbert. Nach der Kollision mit einem LKW hat eine Frau in Birth bewusstlos in ihrem Auto gelegen. Die Feuerwehr birgt sie und bringt sie in die Klinik.

Die Velberter Feuerwehr hat eine schwer verletzte Frau auf der von-Humboldt-Straße aus ihrem Auto geborgen. In Höhe der Bushaltestelle BiLo-Birth war sie mit ihrem Fahrzeug mit einem Lkw zusammengeprallt.

Aus dem Pkw befreit

Die 57-jährige Frau aus Velbert ist mit ihrem roten Opel Corsa auf der von-Humboldtstraße bergauf in Richtung Kopernikusstraße gefahren, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache, in Höhe der Bushaltestelle BiLo-Birth auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet. Der dort fahrende 40-jährige Fahrer eines weißen Lkw konnte dem Opel nicht mehr ausweichen. So kam es zur frontalen Kollision zwischen dem Opel und dem 7,5-Tonner. Hierbei verletzte sich die Opel-Fahrerin trotz ausgelöster Airbags schwer

Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr fanden in dem Unfallauto die bewusstlose Frau und in dem Lkw eine ansprechbare männliche Person vor. Nach erster Sichtung der Patientin im Pkw wurde sie durch den Rettungsdienst behandelt, aus dem Pkw befreit und mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Lkw-Fahrer unverletzt

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte somit selbstständig die Unfallstelle verlassen. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. An den zwei nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert