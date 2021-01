Velberter Feuerwehr löscht brennende Autos

Velbert. Nicht nur der Wintereinbruch hat der Feuerwehr am Wochenende zu schaffen gemacht: Auch brennende Fahrzeuge hielten die Wehr in Atem.

Nicht nur der Wintereinbruch am Wochenende hat zu zahlreichen Einsätzen der Velberter Feuerwehr geführt: Zusätzlich mussten die Einsatzkräfte gleich mehrere brennende Fahrzeuge löschen. Zunächst rückten zwei Löschzüge - der hauptamtliche und der freiwillige aus Neviges - an die Kuhlendahler Straße aus. Alarmiert um 16.50 Uhr sahen die Einsatzkräfte schon von Weitem eine dunkle Rauchwolke über der Straße: Vor einem Restaurant stand ein parkendes Wohnmobil lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr sorgte laut Einsatzbericht zunächst mit einem Trupp dafür, dass die im Fahrzeug befindlichen Propangasflaschen keine Gefahr mehr darstellten. Anschließend brachte ein weiterer Trupp den Brand unter Kontrolle und löschte das Wohnmobil. Die Insassen - zwei Erwachsene und zwei Kinder - blieben unverletzt, das Fahrzeug brannte allerdings voll aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Während der Löscharbeiten blieb die Kuhlendahler Straße zwischen der Kreuzung Bernsau-/Schmalenhofer Straße und der Einmündung Bleibergstraße komplett gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr entsprechend um.

Gegen 20 Uhr brannte dann schon wieder ein Fahrzeug, diesmal ein Renault Clio. Eine Streifenwagenbesatzung war um diese Zeit auf der von-Humboldt-Straße unterwegs und entdeckte dabei zufällig in Höhe der Hausnummer 28 den brennenden Kleinwagen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Clio vollständig ausbrannte. Die Polizei geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer in dem laut Zeugenaussagen seit mehreren Wochen abgemeldeten Auto vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Entsprechende Ermittlungen dauern an, weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02051 946 6110 zu melden.

