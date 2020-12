Velberter Feuerwehr lobt Lehrer und Schüler vom Thekbusch

Velbert. In einem Toilettenraum des Schule hat ein Papierkorb gebrannt. Zwei Lehrer haben gelöscht, das Gebäude wurde mustergültig evakuiert.

Ein dickes Lob hat die Velberter Feuerwehr den Schülern und Lehrern der Förderschule am Thekbusch ausgesprochen. Bei einem Papierkorb-Brand am Mittwoch hatten sie die Schule vorbildlich evakuiert.

Hauptamtliche Wache und zwei freiwillige Löschzüge waren um 14.05 Uhr alarmiert worden, nachdem die Brandmeldeanlage der Förderschule am Thekbusch ausgelöst hatte. Ursache war einbrennender Papierkorb in einem Toilettenraum, der bei Eintreffen der Wehr bereits gelöscht war. Bemerkenswert war indessen die vorbildliche, um nicht zu sagen schulmäßige Reaktion von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, die solche Situationen regelmäßig mit Mitarbeitern des Vorbeugenden Brandschutzes üben: „Als wir ankamen, war die Schule bereits komplett geräumt,“ berichtete Einsatzleiter Marcel Gramer, der umgehend die Meldung erhalten hatte, dass alleKinder und Jugendlichen vollzählig und klassenweise vor dem Gebäude standen.

Lehrer zeigen Courage

„Eine perfekte Evakuierung“, lobte der Brandoberinspektor - andernorts, etwa in manchen Betrieben, laufe eine solche Aktion durchaus nicht immer so mustergültig gab. Courage zeigten außerdem zwei Lehrer, die die Flammen in dem Sanitärraum mit einem Pulverlöscher bekämpft hatten. Die beiden Lehrer wurden vorsichtshalber wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht, nach ambulanter Behandlung vor Ort war ein Transport ins Krankenhaus aber nicht erforderlich. Eine halbe Stunde nach dem Alarm konnten die Kinder in die Schule zurückkehren. Die Ursache des Feuers ist bislang nicht bekannt, der Sachschaden beschränktsich im wesentlichen auf den zerstörten Papierkorb. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.