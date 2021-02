Unglücke Velberter Feuerwehr im Einsatz bei Großbrand in Mülheim

Velbert. Velberter Feuerwehrleute haben sich um die Wasserversorgung gekümmert. Einsatz beginnt morgens um vier Uhr und dauert bis zum Abend.

Auch Einsatzkräfte der Velberter Feuerwehr waren am Montag, 8. Februar, mit zahlreichen anderen Einheiten aus der Umgebung beim Großbrand eines ehemaligen Einkaufszentrums in Mülheim-Speldorf tätig. Der Löschzug 2 aus Velbert-Mitte war um kurz vor vier Uhr am frühen Morgen alarmiert worden, nachdem bereits eine Stunde zuvor der ABC-Erkunder aus Langenberg als Komponente eines überörtlichen Messzuges angefordert worden war. Der Löschzug aus Velbert stellte eine Löschgruppe mit acht Einsatzkräften und einem Löschfahrzeug, die mit einem weiteren Löschfahrzeug aus Erkrath, einem Mannschaftstransportfahrzeug aus Heiligenhaus und einem Einsatzleitwagen aus Wülfrath den Zug 4 der Bereitschaft 4 im Regierungsbezirk Düsseldorf bilden.

Nach Zusammenstellen des Verbandes aus dem Kreis in Ratingen und dem Treffen weiterer Kräfte aus dem Regierungsbezirk auf dem Messegelände in Düsseldorf brach der gesamte Verband nach Mülheim auf. Ab dem Vormittag waren die Velberter Kräfte in dem ihnen zugeteilten Einsatzabschnitt für die Wasserversorgung eines mit Wenderohr ausgestatteten Teleskopladers zuständig. Erschwert wurden die Löscharbeiten für allebeteiligten Kräfte durch die frostigen Temperaturen. Nachdem die Velberter Kräfte gegen 19.45 Uhr ihren Einsatz beendet hatten, kehrten sie gegen kurz vor 21 Uhr nach Velbert zurück. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.