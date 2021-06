Foto: Polizei ME

Straßenverkehr Velberter fährt mit 2,2 Promille in den Gegenverkehr

Velbert. Ein stark alkoholisierter Velberter ist in den Gegenverkehr geraten und mit einem Suzuki zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Mit ordentlich Alkohol im Blut ist am Sonntagabend (6. Juni) ist ein 38-jähriger Audifahrer auf der Langenberger Straße mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammengestoßen. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Der Audi wurde bei dem Crash stark beschädigt.

Hoher Sachschaden

Der 38-jährige Velberter war auf der Langenberger Straße in Richtung Metallstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Metallstraße kam der 38-Jährige nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Suzuki eines 25-jährigen Velberters zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Frontalzusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Führerschein sichergestellt

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 38-Jährigen in der Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,2 Promille (1,09 mg/l) positiv. Die Beamten stellten den Führerschein des 38-Jährigen sicher. Der ebenfalls leicht verletzte 25-jährige Suzukifahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

