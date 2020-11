Velberter erstrampelten 108.567 Kilometer beim Stadtradeln

Velbert. Beim Stadtradeln wurden die Zahlen des Vorjahres weit übertroffen. 432 machten mit und 16 Tonnen klimaschädliche Emissionen wurden eingespart.

Gut zweimal um die Erde sind die Velberter beim Stadtradeln 2020 gefahren. Die 432 Teilnehmer radelten insgesamt 108.567 Kilometer, es wurden so rund 16 Tonnen an klimaschädlichen Emissionen vermieden. Damit wurde das Ergebnis des Vorjahres deutlich übertroffen : 2019 hatten 307 Teilnehmende 71.749 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Die beste Einzelleistung aller Teilnehmenden wird mit einer Ehrenurkunde und einem Preis belohnt. Beides geht an den aktivsten Einzelradler, Jost Schumski, der im Aktionszeitraum stolze 2464 Kilometer geradelt ist.

Platzierungen stehen fest

Auch die Platzierungen und die Gewinner der Schulklassen stehen fest. Ganz oben auf das Siegerpodest schafften es die SendeRadler Gymnasium Langenberg 7b mit 2618 Kilometern, die zur Belohnung ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro erhalten. Die Plätze zwei bis vier belegen das GSG Team 5a mit 2219 Kilometern, die 6b Gesamtschule Velbert-Neviges mit 1635 Kilometern und die GGS Kuhstraße mit 1055 Kilometern. Für diese Teams gibt es Preisgelder in Höhe von 100 Euro, 75 Euro sowie 50 Euro.

Tolle Preise zu gewinnen

Darüber hinaus hatten alle Schulklassen die Chance, einen weiteren von vier tollen Preisen zu gewinnen. Losglück hatte hier die GGS Kuhstraße, die Schüler dürfen einen Ausflug zum Waldkletterpark Velbert-Langenberg unternehmen. Auf einen Theater- oder Musicalbesuch darf sich die 6c Gesamtschule Velbert-Neviges freuen und der Gutschein für die Nutzung der Soccer- oder Beachvolleyballplätze geht an das Team Gym Langenberg EF Erdmann. An einer geführten Bachexkursion dürfen die Schüler der 5d Gesamtschule Velbert-Neviges teilnehmen. Alle anderen Klassen müssen nicht enttäuscht sein, im nächsten Jahr können auch sie wieder gewinnen. Auch in 2021 wird sich die Stadt Velbert wieder gerne am Stadtradeln beteiligen und rechtzeitig zum Kampagnen-Start entsprechend informieren.

In der dunklen Jahreszeit

Die Koordinierungsstelle Klimaschutz, weist außerdem darauf hin, dass natürlich auch weiterhin die Wege zur Arbeit oder sonstige Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können. Dabei sollten Radfahrende in der kälteren und dunklen Jahreszeit jedoch unbedingt auf die richtige Ausstattung und Kleidung achten. Der Appell richtet sich vor allem an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, damit Kinder und Jugendliche jederzeit so sicher wie möglich mit dem Fahrrad unterwegs sind. Hilfreiche Tipps zu diesem Thema sind unter anderem auf den Internetseiten das ADFC hier zu finden. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.