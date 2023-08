Velberter Dauerbaustelle: Gute Nachrichten für Autofahrer

Langenberg. Seit gut anderthalb Jahren wird die Kohlenstraße zwischen Velbert-Langenberg und Essen saniert. Nun hat der Landesbetrieb Straßen NRW Neuigkeiten

Die Baustelle an der Kohlenstraße macht Fortschritte, das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Die Arbeiten zwischen Winzermarkstraße in Hattingen und Grenzweg in Velbert-Langenberg werden demnach am Freitag, 18. August, abgeschlossen.

Bereits am Mittwoch zuvor (16. 8.) beginnen jedoch schon die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt. Dafür sperrt Straßen NRW die Kohlenstraße vom Grenzweg bis zur Bonsfelder Straße in Velbert-Langenberg. Die Instandsetzung der Fahrbahn in diesem Bereich dauert voraussichtlich bis in den Oktober.

Bauarbeiten liegen hinter dem Plan

Dass die Sanierung nicht nach Plan läuft liege unter anderem am schlechten Zustand der Mischwasser-Kanäle auf der gesamten Strecke des aktuellen Bauabschnitts, teilt der Landesbetrieb mit. Die Betonteile waren zum großen Teil zerbrochen, ein Teil davon durch Baumwurzeln zerstört.

Die Arbeiten an dem insgesamt vier Kilometer langen Abschnitt der Nierenhofer- und der Kohlenstraße begannen im November 2021 in Essen. Weitere Informationen: www.strassen.nrw.de/de/projekte/l439-sanierung-der-nierenhofer-strasse-zwischen-essen-und-velbert.html.

