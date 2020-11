Velberter Bühne zeigt Lebensgeschichte eines „Verräters“

Langenberg. Das Westfälische Landestheater zeigte in Langenberg das Stück „Verräter“, das auf dem Leben des türkischen Journalisten Can Dündar beruht.

Can Dündar – ein „Landesverräter“ und Whistleblower, der Waffenlieferungen seitens der türkischen Regierung an den IS aufdeckte und sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt: Eindrucksvoll zeigte das Theaterstück „Verräter“ was es bedeutet, sich in der heutigen Zeit als Journalist in der Türkei zu behaupten, wenn nicht Zensur, sondern Fakten den Stift diktieren. „Wir kämpfen, weil wir unser Land lieben, mit dem Stift. Die Heftigkeit ihrer Reaktion auf uns, bestätigt das Gewicht unserer Worte“, sagt die Rolle des Can Dündar im Theaterstück.

Beruhend auf der wahren Geschichte des Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, geht es um massive Beschneidung der Pressefreiheit und Menschenrechte seitens des türkischen Präsidenten Recep Erdogan und dem Umgang damit – samt Konsequenzen für Menschen, die sich diesem Joch nicht unterwerfen.

Inszeniert in Kooperation mit der LPB

Neven Nöthig spielt die Hauptrolle, Susanne Kubelka Dündars Frau Dilek. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Can Dündar steht für alle Menschen, Journalisten und Aktivisten, die ihr Land lieben, ein freies Land fordern, ohne Unterdrückung, Hass und Propaganda. Doch wird der Spieß nur allzu gern „umgedreht“ - und der Freiheitskämpfer wird – ohne sein Zutun – zum „Verräter“.

Inszeniert von Christian Scholze, in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung NRW (LPB) „Demokratie leben“, beruht das Stück bis ins kleinste Detail auf wahren Tatsachen, anlehnend an das gleichnamige Buch von Can Dündar, und auf persönlichen Gesprächen mit ihm.

Dramaturg sprach mit Dündar persönlich

In der Einführung vor dem Stück beschreibt der Dramaturg: „Can schreibt seine Erlebnisse auf, wie ein erweitertes Tagebuch. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, der anderen ihr Fehlverhalten nicht zurechnet, sich selbst nicht als überaus mutig bezeichnen würde und um andere besorgt ist. Das Stück zeigt seine subjektive Sicht und keine innenpolitischen Gegebenheiten der Türkei. In Deutschland lebend sollten wir uns bewusst machen, in welch einem Gesellschaftssystem wir leben und welche Werte dieses beinhaltet.“

Als Zuschauer könnte man sich fragen, woher nimmt ein Mensch so viel Mut? Welch weitreichende Konsequenzen kann ein „harmloser“ Artikel haben, von Gefängnis über lokale Zerrissenheit der Familie, Ächtung, Ignoranz bis hin zum Exil, Einsamkeit, und dem stetigen Wunsch nach Veränderung.

Trennung von der Familie

Das Stück zeigt einen menschlichen Can Dündar, gespielt von Neven Nöthig, der Träume hat, seine Frau, seinen Sohn, seinen Hund überaus liebt und an der Einsamkeit im Exil in Berlin fast zerbricht. Seine Frau Dilek, gespielt von Susanne Kubelka, nicht fähig, ihn zu besuchen, da ihr Pass als „verloren“ deklariert wurde, steht mit ihm stets im engen Kontakt und bekommt ebenfalls eine bedeutende Rolle im Stück zugeschrieben.

In der Türkei festsitzend, sieht sie weder Mann (in Berlin) noch Kind (in London) und die Tatsache, ihren einzigen Sohn nicht aufwachsen zu sehen zerreißt ihr fast das Herz. Die türkische Regierung versucht mit allen Mitteln Can in sein Heimatland zu locken, so wird zum Beispiel sein Haus konfisziert, sollte er nicht persönlich erscheinen, um seinen Teil auf seine Frau zu überschreiben.

Trotz Sicherheit praktisch ein Gefangener

Die Reaktionen auf das Stück sind unterschiedlich, reichen von Lob bis hin zu Pöbeleien. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Andreas Kunz und Songül Karaca vervollständigen das Theaterquartett in verschiedenen Rollen. Mit Live-Gesang, aber auch eingespielter Musik wurde die jüngste Geschichte der Türkei demonstriert: Vom Militärputsch bis hin zum Polizeistaat, in dem Willkür herrscht.

In der Mitte der Bühne ein überdimensional großer Vogelkäfig, in dem sich Can, im Exil lebend, wiederfindet. In Deutschland scheinbar in Sicherheit, ist er doch gefangen, ohne seine fünf Bodyguards kann er sich nicht frei bewegen. Von Zweifeln geplagt, aus der Ferne nichts tun zu können, überlegt er in die Türkei zurückzureisen.

Schauspieler müssen mit Reaktionen umgehen

„Den Wert seiner Worte erkennt die Masse nicht. Wenn wir ein Licht anzünden, müssen wir damit rechnen, dafür teuer zu bezahlen. Wollen wir das?“, sagt er. Das Stück endet mit „We will Rock you“ von Queen und erinnert an einen Freuden- bzw. Befreiungstanz.

Dilek befindet sich im wahren Leben mittlerweile ebenfalls in Deutschland. Die Schauspieler haben die am eigenen Leib erfahren was es bedeutet, sich so zu positionieren, wie sie es mit dem Stück tun. So gab es etwa Pöbeleien seitens eines türkischer Erdogan-Anhängers sowie Einreisebedenken in die Türkei.

Besucher sind begeistert

Aufführungen, auch vor Schülern, ernten aber überwiegend positive Reaktionen. „Es konnte kein Verrat eines Staatsgeheimnisses sein, wenn es das offiziell nicht gab. Zivilcourage kann leise sein. Und so kam Can frei“, fasst Zuschauer Andreas Kunz das Stück für sich zusammen.

„Es hat mir sehr gut gefallen. Man hat Gefühle, das Dilemma gespürt. Zur Zeit des Putsches, wussten wir alle nicht, was passieren wird. Ich war damals selbst Journalistin in der Türkei“, erzählt Demet Karaca, Schwester von Songül Karaca, die sich das Stück ebenfalls angeschaut hat. Und Haluk Arik findet: „Ich habe es sehr spannend gefunden, sie haben auch die geschichtliche Zeitspanne sehr gut gezeigt. Es war alles drin, nicht nur politisch, auch mit Gefühl.“