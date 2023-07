Velberter Buchhandlung Rüger schließt: Nachmieter steht fest

Neviges. In Velbert-Neviges schließt im Oktober die Buchhandlung Rüger in der Fußgängerzone. Ab November wird für die künftige Nutzung renoviert.

Die Traditions-Buchhandlung Rüger in Velbert-Neviges schließt, das „Fotostudio Velbert-Neviges“ kommt. Buchhändler Alexander Rüger hat zum 31. Oktober seinen Mietvertrag gekündigt, wie Vermieter Detlev Sostak bestätigte. Doch einen Leerstand wird es in der Fußgängerzone nicht geben: Bereits am 1. Dezember wird Fotografin Isabelle Ulrich hier ein Fotostudio eröffnen.

Fotografin freut sich auf mehr Platz in Velbert-Neviges

Isabelle Ulrich freut sich auf ihr neues Fotostudio in Neviges. Foto: Anja Ulrich

„Endlich haben wir dann mehr Platz, ich freue mich sehr“, sagt Isabelle Ulrich, die zurzeit noch in der Hohenbruchstraße im Siepen ein Studio betreibt. „Toll, von 65 Quadratmeter auf 160 Quadratmeter. Am 1. November können wir schon rein, dann wird renoviert.“ Mit ihrer Frau Anja wird sie auch am neuen Standort das gesamte Repertoire anbieten, also Bewerbungsfotos, Hochzeitsaufnahmen, „Babybauch-Fotos“ und vieles mehr. Platz genug ist im neuen Studio ja vorhanden.

Die Nevigeserinnen und Nevigeser sind zwar erleichtert, dass nicht schon wieder ein Geschäft leer steht, sind aber über die bevorstehende Schließung der Buchhandlung traurig, wie sich bei einer WAZ-Umfrage vor Ort gezeigt hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert