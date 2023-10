Über die liebevoll gepackten Geschenkkartons freuen sich zu Weihnachten Kinder in Osteuropa.

Weihnachten Velberter bereiten Kindern in Osteuropa schöne Weihnachten

Velbert. Zu Weihnachten sollten auch Kinder in armen Familien ein Geschenk erhalten. Deshalb werden jetzt Schuhkartons voller Präsente gepackt.

Die weltweite Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse ist im deutschsprachigen Raum gestartet. In Velbert gibt es fünf Abgabemöglichkeiten berichtet Christel Bierwas, die die Aktion ehrenamtlich mit einem engagierten Team im Gemeindehaus der Markuskirche, Losenburger Weg 20 koordiniert.

Velberter sollen Schatzkisten packen

Die Idee: Jeder füllt einen weihnachtlich verzierten Schuhkarton mit neuen Geschenken wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug und Kleidung für ein bedürftiges Kind im Alter von 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahren. Bis zur offiziellen Abgabewoche vom 6. bis 13. November hat dann jeder Zeit, leere Schuhkartons in tolle Schatzkisten zu verwandeln. Wer keine passenden Kartons zur Hand hat, kann unter jetzt-mitpacken.org welche bestellen.

Auch Spenden sind sehr erwünscht

Zur Unterstützung der Aktion bittet Samaritan’s Purse auch um Spenden. „Im vergangenen Jahr sind einige Kosten stark gestiegen; in jedes beschenkte Kind investierten wir 11,49 Euro“, berichtet Sylke Busenbender, Vorstand von Samaritan’s Purse e. V. Auch wer selber nicht mit packe, sei herzlich eingeladen, die Aktion als Spender zu begleiten. Die Geschenke werden später von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet in den Empfängerländern verteilt. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr unter anderem nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ukraine und Weißrussland.

Weitere Informationen und alle Abgabestellen sind unter weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline 030-76 883 883 zu erfahren.

In Velbert kann man die Päckchen hier abgeben:

Bettenstudio Richwien, Friedrichstraße 109, 42551 Velbert

Schuhe Thurau, Röntgenstraße 9, 42549 Velbert

Pastor Uwe Flaig, Hildegardstraße 18, 42549 Velbert

Apotheke Im Siepen, Goethestraße 2, 42553 Velbert

Evelyn Beetz, Kantstraße 95, 42553 Velbert

