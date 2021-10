Velberter Autofahrer mit 1,8 Promille am Steuer erwischt

Velbert. Ein Ford-Fahrer ist Zeugen aufgefallen, weil er aus unerklärlichen Gründen hupte. Er hat zudem nach Alkohol gerochen. Führerschein sichergestellt

Weil er am späten Freitagabend (15. Oktober) auf der Werdener Straße überholt hat und dabei aus unerklärlichen Gründen wiederholt laut hupte, ist Zeugen ein silbergrauer PKW Ford S-Max aufgefallen, der zügig in Richtung Innenstadt fuhr. Die Zeugen folgten dem Ford und sprachen den Fahrer an, als dieser in der Innenstadt stoppte und sein Fahrzeug verließ. Dabei stellten sie fest, dass der Mann offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb wurde die Polizei informiert.

Die Polizei konnte den 41-jährigen Ford-Fahrer nur wenige Minuten später an seiner Velberter Wohnanschrift antreffen und überprüfen. Dabei bestätigte sich, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille (0,92 mg/l). Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt gegen den 41-jährigen Velberter ein.

Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten gegen den ausdrücklichen Widerspruch des 41-Jährigen. Diesem wurde parallel dazu jedes weitere Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf weiteres ausdrücklich untersagt.

