Velberter AFD-Ratsherr in laufender Sitzung abgeführt

In der laufenden Ratssitzung ist am Dienstag ein AfD_Ratsherr von drei uniformierten Polizisten abgeführt worden.

Velbert. Drei uniformierte Polizisten haben auf der jüngsten Ratssitzung in Velbert einen AfD-Politiker abgeführt. Das war der Grund für die Aktion.

Das gab es bei einer Ratssitzung in Velbert noch nie: Während der laufenden Sitzung am Dienstag ist ein AFD-Ratsherr festgenommen worden.

Die Sitzung lief gerade seit 15 Minuten, als drei uniformierte Polizeibeamte den Sitzungssaal im Forum Velbert betraten. Sie gingen zum Platz des AfD-Ratsmitglieds Roman Mrugalla und forderten ihn auf, mitzukommen. Dieser Aufforderung folgte der Mann widerstandslos, wie Augenzeugen berichten.

Vollstreckungshaftbefehl gegen Velberter

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Dortmund ging es dabei um eine nicht bezahlte Geldstrafe des Rats-Politikers. Deswegen wurde gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt. Der Ratsherr wurde zur Velberter Polizeiwache gebracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tätlicher Angriff auf Polizisten

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Dortmund hatte der AfD-Politiker einen Strafbefehl wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Wegen zu schnellen Fahrens, so hieß es, sollte Mrugalla in Dortmund von einem mit gelber Warnweste bekleideten Polizeibeamten angehalten werden. Doch der Velberter habe nicht abgebremst, sondern sei auf den Polizisten zugefahren. Der Beamte habe sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite retten können. Noch vor Ort sei der Führerschein des Velberters beschlagnahmt worden. Im Juni 2022 habe er dann eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen erhalten. Weil er die Geldsumme nicht bezahlt habe, habe er im August 2023 die Aufforderung erhalten, eine Ersatzhaftstrafe anzutreten. Auch das habe er nicht getan, deshalb der Einsatz der Polizei am Dienstag im Velberter Ratssaal.

