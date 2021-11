Velberter Ärztin verrät: So bleiben Diabetiker gesund

Velbert. Menschen mit Diabetes sind besonders anfällig für Herzinfarkte. Dr. Daniela Musiol gibt Tipps, wie sich Patienten davor schützen.

Als Diabetikerin oder Diabetiker ist man besonders anfällig für Herzinfarkte. Wie schützt man sich davor am besten? Dr. Daniela Musiol arbeitet als Diabetologin am Helios Klinikum Niederberg und gibt anlässlich des Weltdiabetestages Tipps für Erkrankte.

Vor allem Diabetiker, die an Typ 2 leiden, haben ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Das betrifft in der Regel Menschen im mittleren bis höhren Alter. Bewegungsarmut, Übergewicht und genetische Veranlagung führen zu einer Insulinresistenz. Das heißt, dass Körperzellen allmählich die Fähigkeit verlieren, auf Insulin zu reagieren. Die Bauchspeicheldrüse, die Insulin produziert, ist dann überfordert und kann die erhöhte Menge an Insulin nicht mehr zu Verfügung stellen.

So schützen sich Diabetiker und Diabetikerinnen am besten vor einem Herzinfarkt

Zucker aus dem Blut kann nicht in die Zellen des Körpers befördert werden. „Als Folge steigt der Blutzuckerspiegel an“, sagt die Medizinerin Daniela Musiol. Das erhöhte Herzinfarktrisiko werde ausgelöst, weil der Zucker im Blut eine Schädigung der Gefäßwand bewirkt: Cholesterin und andere Fette lagern sich in den Gefäßen ein. Sie werden dadurch enger und verstopfen. Wenn das Herz nur noch unzureichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, sterben Herzmuskelzellen ab und es kann zum Herzinfarkt kommen.

Für Diabetiker ist es besonders ratsam auf kleine Veränderungen des Körpers zu achten. Sie spüren aufgrund einer häufig bestehenden Nervenschädigungen oft nur geringe Schmerzen. „Im Zweifel suchen Sie am besten Ihren behandelnden Arzt auf“, sagt Musiol. Ein Herzinfarkt ist lebensgefährlich. Die auftretenden Symptome sind: starke Schmerzen in der Brust, oft auch bis in den Hals, Rücken, Oberbauch oder die Arme sowie kalter Schweiß, Engegefühl in der Brust, Übelkeit und Panik.

Das sind die Ursachen für Typ-2-Diabetes

Die Hauptursachen für die Entwicklung Typ-2-Diabetes sind ein zu hohes Körpergewicht und Bewegungsmangel. „Hier haben Betroffene die Chance im Vorfeld aktiv werden“, erklärt Dr. Musiol. Das heißt konkret: gesund ernähren, vor allem weniger Lebensmittel mit hoher Energiedichte, eventuelles Übergewicht reduzieren, das Rauchen aufgeben und regelmäßig bewegen.

Schon ein Spaziergang von täglich 30 Minuten verbessert die körperliche Fitness. Mit einer Umstellung der Lebensgewohnheiten erreichen die Betroffenen schon viel und viele schwere Folgeerkrankungen, wie auch der Herzinfarkt, bleiben aus.

Lesen Sie hier weitere Berichte aus Velbert:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert