Velberter Ärzte-Impfzentrum vorerst geschlossen

Velbert. Impfzentrum der Velberter Ärzte bietet vorerst keine Impfungen mehr an. Die Nachfrage sei zu gering gewesen, hieß es zur Begründung.

Das „Corona-Impfzentrum Velberter Ärzte“ im früheren städtischen Verwaltungsgebäude Friedrichstraße 79 (Ecke Schloßstraße) bietet vorerst keine weiteren Impfungen gegen das Coronavirus mehr an. Grund ist die aktuell rückläufige Nachfrage nach Impfungen.

Im Dezentralen Impfzentrum des Kreis Mettmann in der Fontanestraße 7 in Velbert-Mitte werden weiterhin Impfungen angeboten. Geimpft wird samstags und sonntags, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr. Der Betrieb des Impfzentrums in der Friedrichstraße 79 kann bei Bedarf auch kurzfristig wieder aufgenommen werden.

