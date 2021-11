Velbert: Zwei Verletzte nach missachteter Vorfahrt

Velbert. Weil ein Duisburger die Vorfahrt nicht beachtet hat, kam es an der Langenhorster Straße zu einem Zusammenstoß. Zwei Menschen wurden verletzt.

Zwei Menschen sind bei einen Unfall am Mittwochmorgen verletzt worden – davon erlitt eine Person schwere Verletzungen. Ein Duisburger hatte die Vorfahrt missachtet.

Ampelanlage ausgefallen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 47-Jährige mit seinem VW Fox auf der Langenhorster Straße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. An der Kreuzung Langenhorster Straße / Bismarckstraße / Schulstraße wollte er die Kreuzung geradeaus in Richtung Schulstraße zu überqueren. Zur Unfallzeit war jedoch die Ampelanlage ausgefallen, zeigte nur gelbes Blinklicht. Bei der Überquerung des Kreuzungsbereiches missachtete der 47-jährige die durch entsprechende Verkehrszeichen geltende Vorfahrt eines 60-jährigen.

Ins Krankenhaus gebracht

Der Mann fuhr mit seinem Golf auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Hefeler Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 47-Jährige schwer und der 60-jährige leicht verletzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen dem örtlichen Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. An beiden PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 16.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

